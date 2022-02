Basket: il Milano trionfa in Coppa Italia

(via Olimpia Milano fb)

Il Milano vince la Coppa Italia di basket maschile. I lombardi superano 78-61 in finale a Pesaro il Tortona. Primo quarto, Hall e Melli 16-8 per la squadra di Ettore Messina. Delaney, 19-11. Hines, il Milano prevale 25-13. Secondo quarto, Hines 30-18 per i lombardi. Macura mantiene in gara i piemontesi, ma 32-24 per il Milano. Delaney, 34-26. Rodriguez, il Milano si impone di nuovo 41-33.

Terzo quarto, Mascolo tiene in partita il Tortona però 41-38 per i lombardi. Hall, 44-41. Melli, il Milano trionfa 53-47. Quarto quarto, Melli 55-47 per i lombardi. Sanders tiene in corsa il Tortona , ma 59-49 per la squadra di Ettore Messina. Melli, 64-51. Rodriguez, 67-52. Datome, il Milano vince questo quarto e 78-61 tutta la partita. Migliori marcatori, nei lombardi Melli 14 punti e Hall 12. Nei piemontesi Macura 17 punti e Filloy 12.