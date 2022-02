Serie C: il Monopoli gioca a Messina, la Virtus Francavilla Fontana sfida l'Andria

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C domani il Monopoli sfiderà alle 14,30 al “San Filippo” l’Acr Messina, reduce dal successo 2-0 in casa col Potenza. I biancoverdi cercheranno di vincere per confermarsi al sesto posto. La Virtus Francavilla dovrà superare alle 21 al “Giovanni Paolo II” l’Andria per fare un salto di qualità. I biancazzurri non avranno alternative ai tre punti per risalire in classifica.

Il Foggia cercherà di imporsi al “Liguori” con la Turris per avere una continuità di risultati. I campani nella ventottesima giornata hanno perso 5-0 al “Barbera” col Palermo. La partita che il Taranto doveva disputare domani in trasferta col Palermo è stata rinviata a Mercoledì 30 Marzo alle 21, per tutelare il manto erboso del “Barbera” per Italia-Macedonia del Nord di Giovedì 24 Marzo, Play Off per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022.