Basket, l'Happy Casa Brindisi sfida fuori casa la Fortitudo Bologna

(via Happy Casa fb)

Nella diciannovesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 18,30 fuori casa la Fortitudo Bologna. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. Gli emiliani cercheranno la vittoria per lasciare l’ultimo posto. I biancoblu non avranno alternative ai due punti per restare in corsa per i play off.

Il tecnico dei pugliesi Frank Vitucci dovrà rinunciare a Riccardo Visconti infortunato. Potrà contare su Maxime De Zeeuw Nathan Adrian, Alessandro Gentile Alessandro Zanelli, Raphael Gaspardo Lucio Redivo Jeremy Chappell Mattia Udom e Nick Perkins. Nella Fortitudo Bologna l’allenatore Antimo Martino utilizzerà Pietro Aradori Jabril Durham, Gabriele Procida Robin Benzing, James Feldeine Vasilis Charalampopoulos Leonardo Totè Geoffrey Groselle e Branden Frazier.