Serie C: il Taranto e il Foggia pareggiano, ko l'Andria

Il Foggia pareggia 1-1 al “San Filippo” con l’Acr Messina ed è undicesimo con 33 punti insieme alla Juve Stabia. Nel primo tempo al 45’ i siciliani passano in vantaggio con Russo. Nel secondo al 28’ i dauni pareggiano con Turchetta.





L’ Andria perde 1-0 al “Degli Ulivi” col Catanzaro ed è penultima con 19 punti. Per i calabresi decisiva la rete realizzata nel primo tempo al 17’ da Vazquez. I biancazzurri sono superati di due punti dal Potenza, terzultimo a 21 punti. I lucani superano 4-2 al “Viviani” la Vibonese.

- Nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana pareggia 0-0 allo “jacovone” col Taranto e scende dal secondo al quarto posto con 44 punti. E’ superata di un punto dal Catanzaro e dall’ Avellino. I calabresi e gli irpini hanno 45 punti e sono a-7 dal Bari, primo a 52 punti. Il Taranto non riesce a fare un salto di qualità. Il Monopoli dopo il pareggio 0-0 al “Veneziani” col Bari è quinto a 43 punti.