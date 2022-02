Basket: l'Happy Casa Brindisi sfiderà il Reggio Emilia

(via Happy Casa fb)





Potrà contare su Nathan Adrian Josh e Nick Perkins, Alessandro Gentile, Raphael Gaspardo, Wes Clark Alessandro Zanelli, Lucio Redivo, Jeremy Chappell e Mattia Udom. Nel Reggio Emilia sarà assente l’allenatore Attilio Caja che è risultato positivo al Covid. Al suo posto in panchina ci sarà il tecnico in seconda Federico Fucà.





Negli emiliani non sarà disponibile Leonardo Candi per una frattura al piede destro. Fucà utilizzerà Stephen, Mark Thompson, Mikael Hopkins, Arturs Strautins, Bryant Crawford, Andrea Cinciarini, Justin Johnson, Osvaldas Olisevicius e Mouhamet Diouf.

Nella diciottesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 18, 30 al “Pala Pentassuglia” il Reggio Emilia. Per i pugliesi sarà una partita difficile. Gli emiliani cercheranno la vittoria per avere una continuità di risultati. La squadra brindisina dovrà ottenere i due punti per confermarsi in zona play off. Il tecnico dell’ Happy Casa Brindisi Frank Vitucci dovrà rinunciare a Riccardo Visconti infortunato.