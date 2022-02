Tennis: Fabbiano eliminato in semifinale nel torneo di Cleveland

Fabbiano ha cercato di opporsi con i top spin e le demivolèe ma non è bastato per prevalere su Nishioka. Il giapponese è stato preciso col servizio ed i passanti incrociati e si è qualificato per la finale. Nella seconda semifinale lo svizzero Dominic Stricker ha vinto 3-6 6-3 7-6 con l’americano Michael Mmoh.

