Basket: nel Sassari 10 positivi al covid

I cestisti sono stati posti in quarantena. Gli allenamenti sono stati sospesi. Riprenderanno quando i giocatori risulteranno negativi al Covid. Le due gare saranno recuperate in data da destinarsi. La Lega Basket presto deciderà quando queste due partite si giocheranno.

- In A/1 di basket maschile dieci giocatori del Sassari sono risultati positivi al Covid. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. E’ stata rinviata la gara che i sardi dovevano giocare Domenica 13 Febbraio alle 17,30 in casa con la Virtus Bologna. Per il Sassari è il secondo rinvio per il Covid. Domenica 6 Febbraio non si è giocata alle 18 Trieste-Sassari perché otto giocatori dei sardi erano positivi.