Basket, qualificazioni ai Mondiali: l'Italia perde 107-105 fuori casa con l'Islanda

FRANCESCO LOIACONO - Nelle qualificazioni ai Mondiali di basket maschile del 2023 in Giappone Indonesia e Filippine l’Italia perde 107-105 dopo due tempi supplementari a Hafnarfjordur con l’Islanda. Primo quarto, Vitali 9-5 per gli azzurri. Gaspardo, 14-11. Fridriksson e Hlinason, l’ Islanda prevale 21-18. Secondo quarto, Hlinason 23-18 per l’ Islanda. Di nuovo Hlinason, 29-24. Hermansson, 38-26. Fridriksson, l’ Islanda si impone di nuovo 43-33. Terzo quarto, Tonut tiene in gara gli azzurri, però 44-37 per l’ Islanda. Hlinason, 51-37. Ancora Hlinason, 55-44. Vital tiene in partita l’ Italia, però 57-52 per l’ Islanda.

Hlinason, l’ Islanda trionfa 65-59. Quarto quarto, Hermannsson 71-64 per l’ Islanda. Hlinason, 73-67. Fridriksson, 78-70. Tonut impatta per gli azzurri, 85-85 necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Biligha, 87-85 per gli azzurri. Hlinason, 90-89 per l’ Islanda. Tonut impatta per l’ Italia, 94-94 necessario il secondo tempo supplementare. Nel secondo extra time Mannion, 97-96 per gli azzurri. Hlinason, 100-97 per l’ Islanda. Fridriksson, 106-100. Biligha tiene in partita gli azzurri, ma 106-102 per l’ Islanda. Hlinason, l’ Islanda vince questo tempo supplementare e 107-105 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Italia. Migliori marcatori, negli azzurri Mannion 23 punti e Vitali 22. Nell’ Islanda Hlinason 34 punti e Fridriksson 25. Nell’altra partita la Russia vince 80-69 in casa con l’Olanda. Domenica 27 Febbraio l’ Italia giocherà alle 20,30 a Bologna con l’Islanda.