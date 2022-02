Europa League: l'Atalanta vola agli ottavi di finale, Lazio eliminata

FRANCESCO LOIACONO - Nel ritorno dei Play Off di Europa League l’Atalanta si è qualificata per gli ottavi di finale, la Lazio è stata eliminata. I bergamaschi hanno vinto 3-0 ad Atene con i greci dell’ Olympiacos. Nel primo tempo l’Atalanta è passata in vantaggio con Maehle con una conclusione da breve distanza. Nel secondo tempo al 21’ ha raddoppiato Malinovskyi con un tocco al volo su cross di Koopmeiners. Al 24’ l’Atalanta ha realizzato la terza rete con Malinovskyi con una conclusione da fuori area. Nell’andata i lombardi vinsero 2-1 a Bergamo. La Lazio ha pareggiato 2-2 all’ Olimpico col Porto.

Nel primo tempo al 19’ i biancocelesti sono passati in vantaggio con Immobile con una conclusione da posizione favorevole. Al 31’ i portoghesi hanno pareggiato con Taremi su rigore concesso per un fallo di Milinkovic Savic su Taremi. Nel secondo tempo al 23’ il Porto è passato in vantaggio con Uribe, tocco al volo su cross di Taremi. Al 94’ la Lazio ha pareggiato con Cataldi con una conclusione rasoterra. Nell’andata i biancocelesti hanno perso 2-1 a Oporto. Il Porto si è qualificato per gli ottavi di finale di Europa League.