Basket, qualificazioni ai Mondiali: l'Italia vince 95-87 in casa con l'Islanda

(via Italbasket fb)





Terzo quarto, Mannion 58-45 per gli azzurri. Della Valle, 64-52. Vitali, 68-55. Di nuovo Vitali, 72-60. Ancora Vitali, l’ Italia trionfa 74-62. Quarto quarto, Flaccadori 76-62 per gli azzurri. Tessitori, 78-65. Tripla di Della Valle, 84-65. Pajola, 87-70. Mannion, 88-73. Di nuovo Mannion, 91-76. Della Valle preciso nei tiri liberi, 93-78. Biligha, l’Italia vince questo quarto e 95-87 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Meo Sacchetti. Migliori marcatori, negli azzurri Della Valle 26 punti e Vitali 17. Nell’ Islanda Fridriksson 30 punti e Gudmundsson 16. Nella prossima partita l’ Italia giocherà l’1 Luglio in casa con la Russia.

- Nel girone H delle qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2023 in Giappone in Indonesia e nelle Filippine l’Italia vince 95-87 a Bologna con l’Islanda. Primo quarto, Fridriksson 6-4 per l’Islanda. Hlinason, 11-7. Vitali, 12-11 per gli azzurri. Olafsson, 16-14 per l’Islanda. Jonsson, 19-17. Di nuovo Jonsson, 21-19. Mannion tiene in gara la squadra allenata da Meo Sacchetti, però 23-22 per l’Islanda. Tonut impatta per gli azzurri, 25-25. Ermolinskij, l’Islanda prevale 28-27. Secondo quarto, Fridriksson 31-27 per l’Islanda. Ancora Fridriksson, 33-29. Della Valle, 35-33 per gli azzurri. Pajola, 38-35. Alviti, 40-38. Della Valle, 44-42. Flaccadori, 49-44. Biligha, l’ Italia si impone 53-45.