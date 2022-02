(Pixabay)





L’Ascoli si impone 2-1 al “Del Duca” col Crotone ed è settimo con 42 punti. Il Cittadella prevale 3-0 al “Tombolato” con il Frosinone e raggiunge in zona play off i laziali e il Perugia. Il Parma ritrova il successo, travolge 4-0 al “Tardini” la Spal. Ritornano alla vittoria il Cosenza e il Vicenza. I calabresi superano 2-1 al “San Vito-Luigi Marulla” l’Alessandria e i veneti si impongono 1-0 al “Menti” col Pordenone.

- Nella ventinovesima giornata di Serie B la Cremonese è prima con 49 punti insieme al Lecce. I lombardi vincono 2-1 al “Liberati” con la Ternana. Il Brescia pareggia 1-1 al “Sinigaglia” col Como e a 48 punti resta in corsa per la promozione diretta in Serie A. Il Benevento raggiunge a 46 punti il Pisa e fa un salto di qualità. I campani superano 1-0 al “Curi” il Perugia. I toscani perdono 1-0 al “Granillo” con la Reggina.