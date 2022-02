Bellomo (Lega): "Presentato pdl per misure di sostegno all'agricoltura urbana, periurbana e metropolitana"

BARI - “Prevedere misure di sostegno all’agricoltura urbana, periurbana e metropolitana. E’ questo l’obiettivo del progetto di legge che ho presentato e che mi auguro venga sottoposto presto all’attenzione dell’Aula consiliare. Sostenere le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione convenzionali o innovative, gli orti urbani o attrezzati, le coperture verdi degli edifici e la realizzazione di infrastrutture verdi multifunzionali in questi insediamenti significa non solo riconoscerne il ruolo economico, sociale e culturale, ma anche contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di rigenerazione urbana, di risparmio energetico, di resilienza ai cambiamenti climatici e di incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti a “chilometro zero”. Una vera e propria svolta, che in molti posti del mondo è già iniziata da tempo, in coerente linea con la volontà della Regione Puglia di fare la propria parte in Europa per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi fissati dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Per non parlare dei vantaggi sulla nostra economia della cosiddetta vertical farming o agricoltura verticale, un mercato che oggi nel mondo vale 2,2 miliardi di euro, destinato già nel corso di quest’anno ad arrivare a 5,8 miliardi. Il futuro anche in questo settore, come per qualsiasi tipo di successo, segue una linea verticale. Appiattirsi orizzontalmente sulla realtà, e non cogliere opportunità che in altri Paesi stanno già sfruttando, sarebbe un errore strategico imperdonabile”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.