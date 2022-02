Ucraina, i civili lasciano il Donbass: code chilometriche sulle strade

Secondo una fonte, sarebbero diecimila i profughi che hanno varcato il confine. Il governatore della regione russa di Rostov, Valery Golubev, ha dichiarato lo "stato d'emergenza" per la crescente presenza di profughi dalle confinanti autoproclamate repubbliche.



"Era dal 2014 e dal 2015 che non cadevano così tanti colpi" riferisce all'agenzia Dires padre Oleh Ladnyuk, salesiano, dalla città di Dnipro. "Con la Caritas siamo pronti a organizzare il trasferimento di donne e bambini qui dalle località sulla linea del fronte". Secondo il religioso, "è da giovedì sera che il numero dei colpi di mortaio, delle bombe e delle esplosioni è aumentato, tornando a un livello che non si vedeva da anni".



KIEV - La situazione nell'Est del Paese è sempre più tesa. I leader dei separatisti filorussi hanno ordinato l'evacuazione dei civili, che stanno lasciando le loro le case per dirigersi nella regione russa di Rostov, al confine con l'Ucraina.