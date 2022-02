Blanco annuncia le nuove date del tour e conquista il Platino con ''Brividi''

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, toccherà anche Paestum (SA) (MaCo FESTIVAL - 2 luglio), Ferrara (SUMMER VIBEZ FESTIVAL - 8 luglio), Udine (VILLA MANIN - 15 luglio), nuovamente Roma (raddoppio data al ROCK IN ROMA - 27 luglio), ancora Catania (raddoppio data a VILLA BELLINI - 31 luglio), Olbia (RED VALLEY FESTIVAL - 12 agosto) e di nuovo Milano (raddoppio data all’ IPPODROMO SNAI SAN SIRO - 16 settembre).I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 15 febbraio alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 febbraio alle ore 10.00.L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.





Domenica 3 APRILE 2022 - PADOVA, GEOX SOLD OUT Lunedì 4 APRILE 2022 - PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 - MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 - MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 - ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 - ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 - TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 - TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 - FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 - FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 - NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 - BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 - BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT





CALENDARIO ESTIVO

Sabato 18 GIUGNO 2022 - LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 - GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 - PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 8 LUGLIO 2022 - FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 9 LUGLIO 2022 - ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 - UDINE, VILLA MANIN NUOVA DATA

Domenica 17 LUGLIO 2022 - L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 - LUCCA SUMMER FESTIVAL - MURA DEL CASTELLO NUOVA LOCATION

Sabato 23 LUGLIO 2022 - SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 - ROMA, ROCK IN ROMA RADDOPPIO DATA

Giovedì 28 LUGLIO 2022 - ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 - CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 - CATANIA, VILLA BELLINI RADDOPPIO DATA

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 - MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 - GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 - CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 - OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 - MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO RADDOPPIO DATA

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 - MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT