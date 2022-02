Cadaver lab mobile per la formazione degli ortopedici: lunedì il truck al Policlinico di Bari

Il laboratorio high-tech su ruote è dotato di 2 postazioni artroscopiche per l'addestramento alle più recenti tecniche di ricostruzione.



“È un onore essere tra i pochi in Italia ad utilizzare il truck, tra l’altro, per la seconda volta negli ultimi 3 anni. Oramai l’education in ortopedia sta andando sempre più verso l’utilizzo di prove pratiche su preparati anatomici, realtà virtuale e computer a discapito della sola teoria tradizionale” spiega il responsabile scientifico del corso, il dottor Lorenzo Moretti, dirigente medico di Ortopedia.



”La scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia di Bari, oggi, è una delle sedi che ospita più specializzandi in Italia, ben 64 futuri ortopedici. La possibilità di dare ai giovani degli strumenti per migliorare passa da una programmazione accurata che permette loro di arrivare, alla fine dei cinque anni di specializzazione, con delle capacità tali da diventare ortopedici con la O maiuscola” commenta il professor Biagio Moretti, direttore dell’unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari.



Il laboratorio mobile sarà posizionato all’interno del Policlinico di Bari nello spiazzo antistante la Medicina nucleare. Sarà possibile fare immagini/interviste alle ore 9.30.

BARI - Un camion all’esterno, un laboratorio medico avanzato all’interno: sarà a Bari lunedì 21 febbraio l’Arthrex MobileLab dove gli specializzandi e gli specialisti della clinica di Ortopedia del Policlinico di Bari potranno seguire un corso avanzato Chirurgia artroscopica del ginocchio - Cadaver Lab.