Calcio femminile: la Juventus vola in semifinale di Coppa Italia

(via Juventus Women fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Calcio Femminile la Juventus ha vinto 1-0 a Vinovo con l’Inter e si è qualificata per la semifinale. Per le bianconere decisiva la rete realizzata al 14’ del primo tempo da Barbara Bonansea di testa su cross di Martina Lenzini. Nell’andata la Juventus aveva pareggiato 1-1 in trasferta con l’ Inter. Le bianconere sfideranno nella semifinale il Milan. Le rossonere hanno eliminato la Sampdoria. Il Milan Femminile nel ritorno dei quarti di finale ha travolto 4-1 in casa la Sampdoria dopo avere vinto 4-1 a Bogliasco nell’andata.

Nell’altra semifinale la Roma affronterà l’Empoli. Le giallorosse nel ritorno dei quarti di finale hanno superato 2-1 al “Tre Fontane” il Como dopo aver vinto 3-0 in Lombardia nell’andata. L’Empoli ha eliminato la Fiorentina. Nel ritorno dei quarti di finale l’ Empoli ha pareggiato 2-2 al “Franchi” con la Fiorentina dopo aver pareggiato 0-0 al “Castellani” nell’andata. Le ragazze empolesi si sono qualificate per la semifinale perché le reti realizzate in trasferta valgono doppio. Le gare di andata delle semifinali si giocheranno il 12 Marzo a Milano e a Empoli. Le partite di ritorno delle semifinali si disputeranno il 30 Aprile a Torino e a Roma.