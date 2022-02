Calcio femminile: la Pink Bari è terza in classifica

(via Pink Bari fb)





La squadra di Cristina Mitola nella sedicesima giornata ha pareggiato 0-0 fuori casa col Cortefranca. Il San Marino di Calcio Femminile prima della sosta ha vinto 1-0 in casa col Ravenna. Le ragazze di San Marino sono settime con 19 punti. La Pink Bari dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Il San Marino cercherà un successo per risalire in classifica.

La Pink Bari di calcio femminile è terza in classifica con 24 punti. Il campionato di Serie B ha riposato Domenica 20 Febbraio per gli impegni delle squadre giovanili. L’attaccante greca della squadra barese Anastasia Spyridonidou ha realizzato 6 reti in sedici giornate. Il torneo riprenderà Domenica 27 Febbraio con la diciassettesima giornata. La Pink Bari giocherà alle 14,30 fuori casa col San Marino.