Castellaneta, alle Officine Mercato Comunale 'Il Brigantaggio e la Questione meridionale'

Lo scopo di questo incontro non è stato certo celebrare qualcosa o qualcuno, ma ricordare la nostra storia senza campanilismi, confrontando il pensiero delle diverse generazioni intervenute. La Prof.ssa M.C. Cassone, storica locale ha illustrato tutti gli aspetti storici del periodo post-unitario, spiegando le diverse cause che diedero vita al fenomeno del brigantaggio, ponendo anche alcune riflessioni con i tempi di oggi. In video collegamento il Presidente della Pro Loco di Rionero in Vulture (PZ) Dott. Cristian Strazza e Francesca Summa responsabile del museo del Brigantaggio, insieme hanno evidenziato la figura di spicco di Carmine Crocco nel periodo post unitario.





Le parole del Presidente dell'Associazione Rocco Colamonico: "L'argomento continuerà ad essere trattato sicuramente, la storia ci appartiene, l'invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire, INSIEME possiamo fare grandi cose".

CASTELLANETA (TA) - Si chiude una settimana di attività per l'Associazione Culturale Amici delle Gravine di Castellaneta dedicate ad una pagina di storia del nostro territorio che a distanza di molti anni accende ancora gli animi. Nel programma culturale ideato dall'associazione "Castellaneta si racconta-Appuntamenti con la storia" , in collaborazione con il Comune di Castellaneta, gli studenti degli istituti scolastici Q.O. Flacco - M. Perrone con la straordinaria partecipazione della Pro Loco di Rionero in Vulture (PZ) città natale del Brigante Carmine Crocco, Venerdi 18 febbraio presso le Officine Mercato Comunale di Castellaneta, si è tenuto un incontro-dibattito sul Brigantaggio post Unitario e la questione meridionale.