Nella ripresa gli spagnoli trovano il pareggio al 66' con Parejo che, approfittando di una distrazione della difesa, batte da due passi Szczesny. Finisce 1-1 per la Juventus, che ha fornito una prestazione a due volti: buona nel primo tempo, deludente nella ripresa, e deve rinviare il discorso qualificazione a Torino nella partita di ritorno.

Finisce 1-1 l'andata degli ottavi tra Juventus e Villarreal. I bianconeri subito in vantaggio con Vlahovic che nel suo esordio in Champions realizza il gol dopo appena 32 secondi dall'inizio del match. Il bosniaco, servito da Danilo, fa partire un tiro ad incrociare che fa esultare la panchina bianconera su cui Rulli non può arrivare.