Coez al 'My Live' di Radio Norba

Volare è arrivato due anni e mezzo dopo l’ultimo progetto discografico di Coez, “E’ sempre bello”, doppio disco di platino. Il nuovo disco era stato anticipato da altre due canzoni, “Wu-Tang” e “Flow Easy”.



Un giovane grande artista protagonista dunque del nuovo appuntamento di “My Live”, condotto da Alan Palmieri. Sarà una chiacchierata intima, che tratterà tanti temi: naturalmente il disco e il nuovo singolo, ma anche gli inizi, la vita privata, i sogni. E naturalmente non mancherà la musica dal vivo, elemento essenziale di My Live, così come le domande del pubblico, che può partecipare in studio, aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni.





Il pubblico è parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.



L’appuntamento è dunque per domani, venerdì 25 febbraio, alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Contemporaneamente sarà rilasciato anche il video ufficiale del brano, che ha già raggiunto oltre 5 milioni di streaming, una delle tracce più intime del disco, una ballad che racconta la fine di una relazione e in cui l’artista parla direttamente alla persona con cui ha condiviso un pezzo di vita e che ha lasciato bei ricordi e nei confronti della quale resta grande affetto. Il cantautore si immagina cosa le riserva il futuro, a cosa penserà, chi incontrerà, il tutto scandito da una dolce melodia che culla l’ascoltatore. “Occhi rossi” segue “Come nelle canzoni”, un grande successo, disco di platino, tra i singoli più suonati dalle radio, con oltre 18 milioni di stream su Spotify e ancora oggi ben saldo nella Top 50 della piattaforma.