La partita di ritorno si gioca Domenica 13 Febbraio alle 14,30 a Vinovo. Alla Juve basta un pareggio 0-0 per qualificarsi alla semifinale, perché la rete realizzata in trasferta da Lisa Boattin in caso di un nuovo pareggio, vale doppio. Il Milan vince 4-1 a Bogliasco con la Sampdoria. La Roma supera nettamente 3-0 in trasferta il Como. La Fiorentina pareggia 0-0 ad Empoli.

- Nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio femminile la Juventus pareggia 1-1 a Lecco con l’Inter. Nel secondo tempo al 28’ le nerazzurre passano in vantaggio con la camerunense Ajara Njoya, conclusione da pochi metri. Al 93’ le bianconere allenate da Joe Montemurro pareggiano con Lisa Boattin, traiettoria a rientrare direttamente su calcio d’angolo.