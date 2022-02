Coppa Italia: vittoria con vista derby per il Milan

Nella ripresa Sarri cerca di mischiare le carte ma le manovre offensive della Lazio risultano sterili, il Milan ne approfitta e cala il poker al 77' firmato da Kessié. L'ivoriano è bravo in area di rigore ospite a calciare colpo sicuro trafiggendo Reina per l'ennesima volta per il 4-0 definitivo.

Al 41' Leao si trasforma in assist-man per Giroud, che realizza il 2-0 a porta sguarnita. Come nel derby, Giroud in pochi minuti realizza la doppietta. È il 46' quando l'attaccante francese, su suggerimento di Theo Hernandez, supera Marusic per il tapin in vincente.