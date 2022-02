Covid Puglia: +2.566 casi e 9 decessi. Positività all'11,3%

Sono 79.666 le persone attualmente positive, 610 quelle ricoverate in area non critica, 33 in terapia intensiva (ieri 39).





Questa la divisione dei nuovi positivi per provincia: Bari 664, Bat 164, Brindisi 200, Foggia 346, Lecce 835, Taranto 327. Residenti fuori regione 19, di provincia in definizione 11.

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 2.566 i nuovi casi di infezione al Covid-19 registrati in Puglia su 22.695 test. Il tasso di positività è dell'11,3% (ieri 12,8%). Nove i morti rispetto ai 17 di ieri.