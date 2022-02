Serie B: il Lecce vince 1-0 a Monza

Nel secondo tempo al 10’ i salentini passano in vantaggio con Coda su rigore concesso per un fallo di Paletta su Helgason. Quattordicesima rete in questo campionato di Serie B per l’attaccante. Al 12’ Donati del Monza va vicino al pareggio. Successo importante del Lecce. E’ primo con 49 punti insieme alla Cremonese. I grigiorossi lombardi vincono 2-1 al “Liberati” con la Ternana.

Il Lecce vince 1-0 al “Brianteo” col Monza. Nel primo tempo al 1’ Mancuso dei lombardi con una conclusione da pochi metri non inquadra la porta. Al 6’ Listkowski dei salentini colpisce il palo. Al 26’ annullato un gol a Listkowski del Lecce per un fallo di Gargiulo sul portiere dei brianzoli Di Gregorio.