Ucraina: aut aut della Russia

Nelle ultime ore, intanto, aumentano le speranze di pace, dopo una telefonata giunta da Lukashenko, leader della Bielorussia, che ha assicurato a Zelensky immunità ai diplomatici ucraini che siederanno al tavolo coi russi a Gomel.

La Russia, su pressione della Cina, ha invitato l'Ucraina a sedersi sul tavolo della trattativa in Bielorussia. "Se non avrà una risposta entro quell'ora, l'Ucraina sarà responsabile dei prossimi eventi", è il monito del parlamentare russo Slutsky. Non si è fatta attendere la risposta ucraina con Zelensky che avrebbe definito la proposta inaccettabile.