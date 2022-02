Covid Puglia: +3.652 casi e 9 decessi. Tasso di positività al 12,4%

I nuovi casi sono così distribuiti per territorio: in provincia di Bari, 932; in provincia di Bat, 272; in provincia di Brindisi, 322; in provincia di Foggia, 589; in provincia di Lecce, 1.065; in provincia di Taranto, 443; residenti fuori regione, 20; persone per cui la provincia è in corso di definizione: 9.





Delle 83.307 persone attualmente positive, 689 sono ricoverate in area non critica (ieri 708) e 44 in terapia intensiva (ieri 48).

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 3.652 nuovi contagi da Covid-19 su 29.393 test giornalieri eseguiti (tasso di positività 12,4%). Le persone decedute sono 9.