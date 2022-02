Covid Puglia: +3.834 casi e 14 decessi. Tasso di positività al 12,7%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 3.834 nuovi casi di Coronavirus. Il tasso di positività è del 12,7 per cento dei 30mila 64 tamponi esaminati. Le vittime del virus segnalate nel bollettino della task force regionale sono 14.La gran parte di casi è stata rilevata in provincia di Bari, in cui si contano 1.090 contagi in più rispetto a ieri. A seguire le province di Lecce con 1.031, Foggia con 634, Taranto con 475, Brindisi con 289 e la Bat con 269.Altri 32 positivi sono relativi a residenti fuori regione, mentre di 14 non è nota la provincia di residenza.Nel complesso i positivi al virus sono 84mila 96, dei quali 708 sono ricoverati in area non critica (19 in meno rispetto a ieri) e 48 in terapia intensiva (cinque in meno rispetto a ieri).