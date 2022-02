BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registra un elevato numero di decessi dovuti al Covid, 22 nelle ultime 24 ore, e altri 6.154 contagi individuati su 41.692 test. Il tasso di positività registrato è del 14,7%.La maggioranza dei nuovi casi sono nelle province di Bari (1.680), Lecce (1.559) e Foggia (1.081).Seguono le province di Taranto (858), Brindisi (516) e Barletta-Andria-Trani (415). Sono residenti fuori regione altre 29 persone contagiate mentre per altri 16 casi la provincia di appartenenza non è ancora nota. Delle 94.594 persone attualmente positive, 737 sono ricoverate in area non critica (ieri 741) e 67 in terapia intensiva (ieri 64).