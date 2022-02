Crisi ucraina, Biden: "Se la Russia invade risponderemo"

(via Sky TG24)

WASHINGTON - Il presidente statunitense ha tenuto un discorso sugli ultimi sviluppi della situazione nel Paese. "Gli Usa sono preparati, a prescindere da quello che accade, perché un attacco all'Ucraina resta sempre possibile. Non abbiamo ancora verificato in questa fase un ritiro delle truppe russe", ha ribadito il leader.Secondo Biden alla diplomazia deve essere data "ogni possibilità di avere successo". "Non vogliamo destabilizzare la Russia - ha assicurato - ma gli Usa non hanno ancora verificato in questa fase un ritiro delle truppe russe".L'intervento del presidente Usa era particolarmente atteso dopo una giornata in cui si sono rincorse le voci di un imminente attacco russo all'Ucraina, attacco preannunciato negli ultimi giorni dagli 007 americani. Il governo di Mosca ha però reso noto l'inizio del ritiro delle truppe dal confine dopo la conclusione delle esercitazioni militari.