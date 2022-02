Le tecnologie che hanno salvato Taiwan dal Covid

TAIPEI - Il paese da inizio pandemia ha registrato circa 20mila contagi e meno di 900 decessi causati dalla Covid-19. Il successo deriva da un sistema di previdenza efficiente, da innovazioni digitali, ma anche da una campagna vaccinale veloce e dal recente ruolo dei semiconduttori.Taiwan, dopo una chiusura netta all'esterno, non ha messo in atto alcun lockdown e chiusura di attività commerciali e produttive o, salvo le settimane dell'ondata di maggio/giugno, nemmeno delle scuole.In particolare i confini sono stati presto chiusi per coloro in arrivo dalle aree a rischio, con le operazioni coordinate dal National Health Command Center da cui dipende il Central Epidemic Command Center.Dopo un iniziale stop agli eventi che prevedono partecipazioni di massa come concerti e festival, tutto è ripartito come prima già durante l'estate del 2020. La vita sociale è stata gestita attraverso un sistema di scansione di qr code che traccia gli ingressi in luoghi pubblici ed esercizi commerciali. Senza alcun obbligo però: chi non vuole utilizzare lo smartphone per scansionare il qr code può scegliere di utilizzare carta e penna e scrivere i propri riferimenti per il tracing.In caso di contagio nello stesso lasso di tempo in cui si è frequentato quel luogo si viene avvisati che si dovrà entrare in quarantena. E' stato messo in atto quindi nell'isola un vero e proprio origin tracing in grado di stroncare l'aumento esponenziale dei casi.Il livello di allerta? E' stato diramato con annunci a cadenza periodica molto breve e può essere confermato, abbassato o alzato a seconda del numero dei contagi, studiato però non solo in termini quantitativi ma anche e soprattutto "qualitativi", cioè in base alla potenzialità e rischio di riproduzione esponenziale.Fondamentale infine anche il ruolo centrale dei semiconduttori. Negli scorsi giorni, infatti, nell'isola è stata annunciata la produzione di un nuovo dispositivo a microchip in grado di rilevare in soli tre minuti i casi di Covid con una carica virale molto bassa.