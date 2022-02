(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio - "Abbiamo deciso di invitare in via precauzionale tutti i cittadini italiani in Ucraina a rientrare nel nostro Paese. Lavoriamo tutti al fine di evitare un'escalation in Ucraina. Riconosciamo l'integrità territoriale dell'Ucraina ma manteniamo aperto il dialogo con Mosca" così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. /