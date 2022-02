(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 7’ Antenucci dei galletti con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 29’ il Monopoli rimane in dieci, espulso Borrelli per doppia ammonizione. Al 45’ Scavone dei biancorossi non riesce a segnare da buona posizione.





Il Bari è primo con 52 punti,+7 sull’Avellino e il Catanzaro seconde a 45 punti. Gli irpini vincono 2-0 al “Partenio” col Monterosi e i calabresi superano 1-0 al “Degli Ulivi” l’Andria.

- Il Bari pareggia 0-0 al “Veneziani” col Monopoli. Nel primo tempo al 10’ Mallamo dei biancorossi non concretizza una buona occasione. All’11’ Langella dei biancoverdi va vicino al gol. Al 13’ Bussaglia del Monopoli sfiora la rete. Al 40’ Gigliotti del Bari va a un passo dal vantaggio.