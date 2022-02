BRINDISI - Dramma sulle strade del Brindisino. Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 7,30 sulla Ss379. Due le auto coinvolte nello schianto, avvenuto tra un pulmino e un auto. Sei le persone ferite nel pulmino, deceduto il conducente dell'auto. La vittima è un uomo di 64 anni del posto.

I passeggeri del pulmino provenivano da Bari e sono stati tutti trasportati in ospedale. Non risulterebbero in gravi condizioni.