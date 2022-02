Due sparatorie a distanza di poche ore negli Usa: 3 vittime

MINNEAPOLIS - La prima si è verificata all'esterno di una scuola di Minneapolis. Ad aprire il fuoco sarebbero state diverse persone, uno studente è morto e un altro è in condizioni critiche.A sparare, secondo i testimoni, sarebbero state più persone. I sospetti si sono dati alla fuga subito dopo la sparatoria e le ricerche sono in corso in tutta la zona.Entrambi gli studenti sono stati soccorsi e portati in un vicino centro medico, ma uno è morto poco dopo. L'altro rimane in condizioni critiche. "Questo è un giorno tragico nella città di Richfield", ha detto Jay Henthorne durante una conferenza stampa.Nel giro di poche ore, due agenti sono stati uccisi in un college in Virginia."Posso confermare che un agente di polizia del campus e un agente della sicurezza sono morti per ferite d'arma da fuoco", ha sostenuto il portavoce del campus, Logan Bogert, alla Cnn. La polizia ha twittato che il sospetto è stato arrestato e che sta indagando sull'incidente.