Emiliano riceve delegazione del Consolato generale USA

BARI - Oggi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto nel Palazzo della Presidenza la visita istituzionale di una delegazione del Consolato Generale USA di Napoli composta dal Console Charles Lobdell, capo Ufficio politico-economico, e Giuseppe Palmieri, specialista commerciale. All’incontro ha partecipato il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi.È stata l’occasione per rinnovare i sentimenti di amicizia che legano la Puglia e gli Stati Uniti d’America e per ribadire lo spirito di collaborazione in tutti i settori che da sempre contraddistingue i rapporti tra la Regione e il Consolato.Il presidente Michele Emiliano al termine della visita ha dichiarato: “l’incontro assume un valore simbolico ancor più importante in questa giornata particolare, nella quale seguiamo con grande apprensione ciò che sta accadendo in Ucraina. Ho avuto l’opportunità di ribadire alla Delegazione del Consolato USA che siamo al fianco degli Stati Uniti, dell’Unione europea e della Nato e che la Puglia è sempre pronta a dare il suo contributo per favorire il dialogo tra i popoli e la costruzione della pace”.