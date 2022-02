Vaccini anti Covid: ieri nel Barese oltre 1.400 somministrazioni

BARI - Report vaccini anticovid 24 febbraio 2022:Poco più di 1.400 le somministrazioni eseguite nella giornata di ieri. La campagna vaccinale anti-Covid in quest’ultima fase è impegnata con il completamento dei cicli vaccinali primari e di potenziamento con dose “booster” per la popolazione dai 12 anni in poi e con la copertura della fascia pediatrica, dai 5 agli 11 anni.Complessivamente sono state somministrate 2 milioni e 984.757, suddivise tra 1 milione e 119.911 prime dosi, 1 milione e 73.679 seconde e 791.167 terze dosi.La copertura con “booster”, per gli over 12 che hanno già completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa, riguarda circa l’88% dei residenti, con un dato medio del 95% nel target over 50 e dell’80% sotto i 50 anni.Tra i più piccoli, 5-11enni, le somministrazioni sfiorano le 78mila, di cui 43.664 prime dosi e 34.327 seconde.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.346.727 dosi.Sono 291.531 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.204 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 336.000 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.735 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.148 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Sono 1550 le vaccinazioni (di cui 58 prime dosi, 366 seconde dosi e 1126 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri in Provincia di Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, centri sanitari, Farmacie e Medici di Medicina generale.Tra queste: 165 nella Caserma Zappalà, 46 nel Museo S. Castromediano di Lecce, 62 nell'Hub di Nardò, 183 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 116 nel Pta (ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 273 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 80 nella RSSA comunale di Martano, 74 nel Pta (ex Ospedale) di Campi Salentina, 76 nell'Ospedale di Scorrano, 160 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 1.000 dosi di vaccino anti Covid: fra queste, 321 nel centro di Bozzano a Brindisi, 154 da Conforama a Fasano, 293 nella scuola primaria di San Donaci, 32 nel centro allestito a Ostuni nel monastero delle Benedettine. Sono state 12 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 46 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.A Taranto e provincia, la campagna vaccinale ieri, mercoledì 23 febbraio, ha registrato un totale di 938 dosi, delle quali 61 prime dosi, 350 seconde dosi e 527 richiami. Nel dettaglio, 229 dosi sono state somministrate nelle farmacie, 18 dosi nelle strutture sanitarie, 122 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e 13 dosi a domicilio. Per quanto gli hub vaccinali, in Arsenale sono state somministrate 192 dosi, 300 dosi a Grottaglie e 64 dosi a Manduria.