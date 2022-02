EMS e Vacufit: i nuovi trend del fitness 2022 (e dove trovarli a Bari)

EMS, l’Elettro Mio Stimolazione che ti aiuta a tornare in forma



Cominciamo con il termine EMS, acronimo di Elettro Mio Stimolazione. Si tratta di una metodologia di allenamento che permette di tornare in forma con solo venti minuti di seduta settimanale. Ci avresti mai creduto? Ebbene questa tecnologia funziona proprio in questo modo ed è pensato per chi non smette mai di ripetere a sé stesso che “questa volta è quella buona, mi rimetto in forma” per poi ritrovarsi sui propri errori.



L’EMS fonda la sua efficacia nell’offrire benefici psico fisici alle persone aiutandole a concentrare in venti minuti settimanali quello che, normalmente, avviene in quattro ore di palestra. Ma come è possibile tutto questo?



Come funziona?



L’Elettro Mio Stimolazione è una tecnologia che nasce inizialmente in campo medico per la fisioterapia riabilitativa. Successivamente il progresso ha permesso di ampliare i benefici di questa tecnica con esercizi total body in modo da offrire vantaggi anche in ambito sportivo. Grazie all’elettro mio stimolazione è possibile notare netti miglioramenti delle performance muscolari e di avere recuperi post-infortuni decisamente più brevi.



Il Vacufit



Il tutto si abbina all’altra grande tendenza fitness 2022: vacufit. Si tratta di un macchinario davvero rivoluzionario che permette di dimagrire rapidamente ad elevato dispendio calorico e in un lasso di tempo ridotto. Si tratta di un tapis roulant che associa la camminata veloce a due effetti: vacuum e thermal. Il primo è l’effetto sottovuoto mentre, il secondo, è un effetto a infrarossi. Entrambi migliorano la circolazione e aumentano l’efficacia del movimento in soli trenta minuti di camminata.



Grazie al Vacufit le persone beneficiano di un netto miglioramento della texture cutanea e dell’accelerazione del metabolismo. In questo modo il corpo è facilitato nell’eliminazione del grasso e dei chili di troppo nelle zone critiche lasciando anche una pelle tonica e compatta. In altre parole: addio ritenzione idrica!



Efficacia assicurata



Il vuoto crea una piacevole sensazione sulle gambe che intensifica la camminata senza correre. Pertanto aiuta a tonificare tutto il corpo, incluso addome e muscoli posturali favorendo la circolazione. La terapia ad aria calda, invece, fa raggiungere i settanta gradi all’interno della capsula in modo tale da aiutare il corpo a drenare i liquidi e a perdere quelli in eccesso sgonfiando rapidamente i tessuti.



Si tratta di una vera innovazione che sempre più persone stanno provando sulla propria pelle. I centri che offrono questi macchinari sono oramai sparsi in tutto il Paese e se vuoi trovare il Centro FitAndGo più vicino a te lo trovi a Bari.

Le hai provate tutte ma non hai ancora trovato la soluzione capace di farti tornare davvero in forma? Allora quanto stiamo per dirti potrebbe interessarti perché si tratta di una nuova tendenza del mondo del fitness che sta letteralmente spopolando. Ci riferiamo a due innovazioni che conosceremo da vicino e che stanno cambiando la vita a chi le ha provate: EMS e Vacufit.