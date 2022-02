Scomparsa Raffai: il cordoglio della Rai

ROMA - "Con Donatella Raffai perdiamo una grande professionista della comunicazione e una donna indipendente e capace di scelte non scontate. In Rai ha dato voce e volto a trasmissioni di successo in radio e in video. Con lei alla conduzione è nato Chi l’ha visto, uno degli appuntamenti più longevi e seguiti della televisione di servizio pubblico”. La Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes esprimono così il cordoglio dell’Azienda per la scomparsa di Donatella Raffai.

“Il suo stile incisivo e diretto – proseguono - ha fatto scuola e ha caratterizzato una stagione della televisione italiana”.