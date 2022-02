BARI - Gianluca Capochiani è il nuovo direttore amministrativo del Policlinico di Bari. La delibera di nomina è stata firmata dal direttore generale Giovanni Migliore, appena riconfermato dalla Regione Puglia alla guida dell’azienda ospedaliero-universitaria.

Capochiani, nato a Bari, 53 anni, laurea in Economia aziendale presso l’Università Bocconi, è stato per quasi 8 anni, dal 2015 al 2022, direttore amministrativo della Asl Bari, e in precedenza, dal 2012 al 2015, alla guida della direzione amministrativa dell’istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari.

“Un professionista dalle grandi competenza ed esperienza che mi affiancherà in questo secondo mandato insieme alla dottoressa Anna Maria Minicucci, riconfermata nel ruolo di direttrice sanitaria” dichiara il direttore generale, Giovanni Migliore.

“Sono grato al direttore generale Migliore per la stima e per la fiducia riposte nei miei confronti: la nomina a direttore amministrativo della più grande azienda ospedaliera e universitaria pugliese rappresenta un grande onore e una importante responsabilità. Cercherò di dare un contributo per favorire l’integrazione tra ospedale e territorio – commenta Gianluca Capochiani – Il coordinamento tra l’hub Policlinico e le strutture della Asl, necessario per facilitare percorsi sanitari e amministrativi condivisi, diventerà, infatti, cruciale per sviluppare i progetti del Pnrr. Porterò avanti questa nuova sfida professionale con impegno e con rigore”.