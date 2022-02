Giorno del ricordo: domani Decaro alla cerimonia commemorativa per i martiri delle foibe

La cerimonia commemorativa, a cui parteciperanno il questore Giuseppe Bisogno e la prefetta Antonella Bellomo, si svolgerà presso la targa posta nel Villaggio Trieste nel quale da 60 anni vivono le famiglie dei profughi della seconda guerra mondiale provenienti dall’Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dai Balcani, dalla Romania, dalla Grecia, dalle isole dell’Egeo, dall’Africa e dagli Abruzzi.



Il Giorno del ricordo è celebrato in tutta Italia per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

BARI - In occasione del Giorno del ricordo, istituito per ricordare le vittime delle foibe, domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 11.30, in largo Policarpo Scagliarini, all’altezza del civico 3, nel Villaggio Trieste, si terrà la cerimonia promossa dall’amministrazione comunale nel corso della quale il sindaco Antonio Decaro onorerà le vittime delle Foibe con la deposizione di una corona d’alloro.