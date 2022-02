Il più grande giacimento d'oro si trova nello Spazio

L'asteroide 16 Psyche vale 10mila quadrilioni di dollari ed è la più grande riserva aurea conosciuta. La Nasa starebbe programmando, per il 2026, una missione per raggiungerlo.Secondo diverse osservazioni precedenti non è altro che il nucleo residuo di un pianeta che non è riuscito a formarsi.Il primo obiettivo è studiarne le caratteristiche principali. 16 PSyche è infatti uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale e distante fra i 179,5 e i 329 milioni di chilometri dalla Terra. Per l’estrazione dell’oro occorrerà molto più tempo...