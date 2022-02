"Il Primitivo Es 2019 miglior rosso d’Italia"

BARI - "Un altro prestigioso riconoscimento per una delle cantine pugliesi più premiate d’Italia, quella di Gianfranco Fino e Simona Natale, entrambi di Taranto. Il loro vino Primitivo Es 2019 è risultato il miglior rosso d’Italia nella classifica di Gentlemen Milano Finanza 2022. È la quinta volta che Es si aggiudica la corona di miglior vino rosso tricolore. Era già accaduto con le annate 2009, 2010, 2011, 2016." Lo ricorda con viva soddisfazione il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD). “È una notizia che mi riempie di orgoglio da tarantino e da pugliese e che premia un lavoro fatto con grande passione e professionalità, non privo di sacrifici. Simona e Gianfranco, coppia nella vita prima ancora che nella loro attività, sono un’eccellenza del made in Italy. Il loro vino è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo: dall’ex presidente degli Usa Obama, al commissario tecnico della Nazionale di calcio, Mancini”.La classifica Gentleman prende in considerazione i vini che hanno totalizzato i massimi punteggi in sei importanti guide: Vini d’Italia del Gambero Rosso, I Vini di Veronelli, Guida Essenziale ai Vini d’Italia, Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier, Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier, Annuario dei migliori vini italiani. Una sfida a colpi di “calici e stelle”, altamente selettiva.“Gianfranco Fino e sua moglie Simona - sottolinea Di Gregorio - non fanno solo un ottimo vino che è stabilmente ai vertici delle classifiche di settore da oltre dieci anni. Hanno effettuato un prezioso intervento nel cuore della Terra del Primitivo, in agro di Manduria, realizzando una splendida cantina circondata dai vitigni che è anche un raffinato resort in cui è possibile vivere un’esperienza unica immersi in un contesto di rara bellezza. Es porta in alto il buon nome della tradizione enologica italiana, Gianfranco Fino e Simona Natale sono due ambasciatori della nostra Puglia e della nostra Terra. A loro il nostro grazie e l’augurio di continuare a fare il pieno di successi”.