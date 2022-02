In Germania gli amici potrebbero diventare ufficialmente famiglia

BERLINO - La coalizione di governo tedesca ha presentato una legge che si propone di cambiare radicalmente il diritto di famiglia. Alla base della riforma, c'è un concetto chiamato "istituto della comunità di corresponsabilità".Secondo la proposta, trascritta in una bozza di legge, si potranno formalizzare legalmente i rapporti con gli amici, che diventeranno così a tutti gli effetti un nucleo famigliare. A presentare la bozza, prevista per il 2023, è stata la coalizione di governo tedesca che come obiettivo si propone di rivoluzionare il diritto di famiglia.Si tratta, secondo il ministro della giustizia tedesco Marco Buschmann, della "più grande riforma del diritto di famiglia degli ultimi decenni". Una modifica che consentirà il riconoscimento della parentela elettiva, ergo non quella di sangue.La direzione del governo tedesco è quella di creare un contenitore legale, che riconosca tutte le unioni: non solo il matrimonio quindi, ma anche comunità di più persone, che scelgono di prendersi cura le une delle altre nel pieno rispetto di diritti e doveri.