L'ambiente ora è tutelato dalla Costituzione: cosa vuol dire

ROMA - La riforma costituzionale recentemente approvata inserisce modifica profondamente due articoli che ora contemplano la tutela ambientale. Questo fa della nostra Costituzione una delle più innovative al modo, ma ha anche dei forti riscontri concreti.Ecco come cambiano i due articoli della Costituzione (in grassetto le nuove parti). Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”.Articolo 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana,. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.Il presidente della Cameraha dichiarato che “si tratta di un passaggio storico. Un segnale chiaro del Parlamento che dovrà essere un faro per il presente e il futuro del nostro Paese”. Anche per il Governo, è “una giornata storica per il Paese che sceglie la via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni”.