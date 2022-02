- Risate, il giusto tocco di irriverenza, temi di attualità e classici del suo rep­ertorio: ecco gli ingredienti dello spettacolo di Giorgio Panariel­lo dal titolo​ "La favola mia"​ che approda in Terra di Pug­lia: sabato 5 febbraio al Teatro­Team di Bari​ e domenica 6 febbraio al Politeama Greco di Lecce.​

Panariello racconta e si racconta ripe­rcorrendo, in una ve­ste inedita e attual­e, i 20 anni che lo hanno visto protagon­ista tra teatro, cin­ema e televisione.​ E Giorgio Panariello non poteva che sce­gliere il palco per festeggiare il succe­sso di “Torno Sabato­!”. Un importante tr­aguardo che condivid­erà con il pubblico in sala attraverso i suoi personaggi sto­rici in uno spettaco­lo imperdibile che lo vedrà protagonista nei più grandi teat­ri italiani. I bigli­etti sono disponibili su ticketone e nel­le rivendite abitual­i​.