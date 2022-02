(Afp)





Il presidente dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al vertice Ue-Africa ha dichiarato: "Prevediamo che le sperimentazioni cliniche inizino nel quarto trimestre di quest'anno, con l'approvazione prevista nel 2024"



L'Oms sta provvedendo a trasferire in Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sud Africa e Tunisia la tecnologia necessaria affinché possa produrre in autonomia il vaccino mRna per combattere il Covid e le altre malattie.