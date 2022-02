Nel Gioco del Jazz: al Forma Byron Wallen e African Flowers

Costo del biglietto:

settore unico 15,00 euro

speciale coppie 25,00 euro

studenti 10,00 euro

Preceduti di poco da Dollar Brand (oggi Abdullah Ibrahim) e da Hugh Masekela, questi artisti si riunirono sotto l'appellativo carico di significato di Brotherhood of Breath ovvero fratellanza del respiro e alcuni fra loro ancora oggi restano figure emblematiche dell'opera di congiunzione fra tradizioni ritmico melodiche proprie delle culture tribali Xhosa, Bantu, Kwela, Mbaqanga e altre e il Jazz afroamericano, dando vita a una musica originale, forte e vitale come poche altre. Questi artisti si chiamavano Chris McGregor, Louis Moholo, Mongezi Feza, Dudu Pukwana, Johnny Dyani, Harry Miller, Nik Moyake.Per questa occasione unica, quattro eccezionali jazzisti italiani, Roberto Ottaviano (sax), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Enzo Zirilli (batteria e percussioni) e Alfonso Santimone (pianoforte), si uniscono a Byron Wallen, considerato uno dei trombettisti più innovativi, emozionanti e originali al mondo, per rendere omaggio, insieme, alla musica e all’impegno di questo gruppo di artisti e uomini straordinari che fu Brotherhood of Breath, attraverso un’attenta e originale rilettura di alcune loro magnifiche composizioni.