Nesli, da oggi il nuovo singolo “Il Male Minore”

Esce oggi venerdì 25 febbraio, sulle piattaforme digitali, “Il Male Minore”, il terzo estratto del nuovo progetto musicale di Nesli, pubblicato e distribuito da Artist First. Prodotto da Nesli, “Il Male Minore” è il nuovo inedito che segue la pubblicazione di “Confessione – Story” e “Lazarus” usciti ad inizio e a fine gennaio.

“Il Male Minore” racconta Nesli “è un brano che parla alla mia vita, è un dover far pace con se stessi, con le scelte fatte ad ogni bivio che mi si è aperto davanti. È una lettera che ha dentro la saggezza degli errori, la premura di un adulto, la consapevolezza di un uomo. È l’ammissione di colpa di una persona consapevole che ogni sbaglio, col tempo, si trasforma in quel male minore, in un ricordo di cui non rimane niente nel male o nel bene. È l’accettazione che in quei ricordi c’è un punto in cui bisogna fermarsi, per tornare a sorridere, per ripartire. “Partire e tornare per ricominciare, ma mai come adesso.”

Il significato del brano emerge anche dalla foto scelta per la copertina del singolo e realizzata dal fotografo “Dopoesco” . “E' il primo sguardo che si ha oltre le porte della stazione” racconta Nesli “la prima immagine che si presenta agli occhi di chi ha deciso di iniziare da capo, da solo, ma con un mondo davanti.”

L’album, prodotto da Nesli con il suo nuovo team, sarà un progetto pieno di vita, dolore, sangue e sudore; ma anche un disco libero, profondo e autentico, proprio come questo estratto.

Il nuovo progetto di Nesli ha avuto inizio a fine dicembre 2021, con la pubblicazione in digitale di “Ego” (https://lnk.to/Ego_), il suo primo disco, a cui ha fatto seguito, l'11 febbraio, l'uscita sulle piattaforme di "Nesliving Vol. I"( https://lnk.to/NeslivingVol1), album che l'artista descrive come il primo volume del suo testamento musicale.