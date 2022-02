Novanta indagati per la morte dello studente durante l'ora di ginnastica

BERGAMO - Si tratta dei medici e degli infermieri dell'ospedale Papa Giovanni XXIl di Bergamo, dove il ragazzo è stato ricoverato per un mese e mezzo. Gabriele Marletta, 17 anni, si era sentito male durante l'ora di educazione fisica.Gabriele non aveva problemi di salute noti. Suonava la tromba nel corpo musicale di Verdello, faceva sport e si era sottoposto regolarmente agli elettrocardiogrammi previsti per praticare attività sportiva. Frequentava la quarta liceo all'Einaudi di Dalmine. L'autopsia verrà eseguita il 10 febbraio.