lss: "I test sierologici non possono sostituire il vaccino"

Sull’utilizzo di questi test, l’Iss cita quanto affermato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): «Anche se il riscontro di anticorpi suggerisce la presenza di una risposta immunitaria, non è noto se tali livelli anticorpali siano in grado di fornire una protezione sufficiente e per quanto tempo sia duratura».

ROMA - I test disponibili in commercio sono in grado di individuare la presenza di anticorpi contro il Sars-Cov-2. L'Iss, però, avverte che non esiste un livello standard che assicuri la protezione nei confronti dell'infezione.L’Istituto superiore della Sanità chiarisce in una nota che i test sierologici non possono ad oggi «indicare se una persona debba o meno essere vaccinata, o se possa o meno avere accesso alla certificazione verde Covid-19». Comprendere quale sia la durata della protezione acquisita dopo l’infezione è uno dei quesiti che appassiona la ricerca. Sull’analisi degli anticorpi si basano i test sierologici, che secondo alcuni esperti, potrebbero diventare uno strumento per l’esenzione da futuri richiami vaccinali o per l’estensione dalla durata del Green pass per coloro che abbiano un risultato che accerti la presenza di anticorpi nel sangue.